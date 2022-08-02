В Эстонии призвали убрать советский танк-памятник из центра Нарвы

Глава МВД Эстонии призвал убрать из центра Нарвы советский танк-памятник Т-34. По словам чиновника, боевой машине там не место.

При этом жители города высказались резко против сноса памятника. Однако министр продолжает настаивать на том, что военной символикой должно заниматься государство, а не народ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

