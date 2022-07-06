Итальянские таксисты объявили общенациональную забастовку на 48 часов в знак протеста против либерализации пассажирских перевозок. Водители недовольны декретом о конкуренции.

По новому документу будет организованы частные пассажирские перевозки через специальные онлайн-приложения. В профсоюзе таксистов посчитали, что такое решение приведет к снижению стоимости услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.