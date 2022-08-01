Минимум 26 человек стали жертвами наводнения в штате Кентукки

По меньшей мере 26 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в американском штате Кентукки, которые вызвали проливные дожди.

В настоящее время вода продолжает подниматься, жителей эвакуируют во временные убежища.

Последствиями природного катаклизма стали размытые дороги, брошенные автомобили. Кроме того, у более чем 18 тысяч жителей штата нет электричества.

Власти объявили чрезвычайной положение в 14 округах и трех городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.