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Политика

02:37

Антоновский мост в Херсоне обстреляли со стороны ВСУ

политика

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские военные вновь предприняли попытки обстрела Антоновского моста через Днепр в Херсоне, но мост не разрушен, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Мост на самом деле действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то", – сказал он в телеграм-канале.

Ранее Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели крах. Он добавил, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсона, чтобы выпросить у Запада как можно больше денег.

21 июля Стремоусов сообщал, что украинские военные вновь предприняли попытки ударить ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, однако их ракеты были сбиты системой "Панцирь".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ вновь обстреляли район Каховской ГЭС и мост через реку Ингулец

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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