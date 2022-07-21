ВСУ вновь ударили по мосту в Херсонской области

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Украинские военные вновь предприняли попытки ударить ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, сообщил ТАСС заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Но их (ракеты. – Прим. ред.) сбили, они разорвались и упали в Днепр", – отметил он.

Стремоусов уточнил, что сбитые системой "Панцирь" ракеты не несут рисков для судов, так как они упали в воду уже в виде осколков.

До этого Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS. Тогда боевики осуществили два залпа по шесть ракет. Сообщалось, что, если удары продолжатся, мост может рухнуть.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

