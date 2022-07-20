Киев обстрелял Антоновский мост в Херсоне ракетами HIMARS

Фото: ТАСС/Armed Forces of Ukraine/Cover Images via ZUMA Press
ВСУ ударили ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.
Он уточнил, что рано утром украинские боевики осуществили два залпа по шесть ракет.
"Мы насчитали около восьми попаданий по Антоновскому мосту, часть ПВО перехватила. Нанесен серьезный ущерб мосту, есть серьезные разрушения", – отметил Стремоусов.
По его словам, движение по мосту на данный момент есть, однако для грузовиков объект, возможно, будет перекрываться. У властей пока нет данных о возможных пострадавших при ударе.
"Мост фактически разрушен. Если удары продолжатся, он может рухнуть", – заключил Стремоусов.
Ранее сообщалось, что три населенных пункта Рыльского района Курской области лишились электричества из-за артобстрела с территории Украины. Снаряды упали вблизи контрольно-пропускного пункта "Крупец". Один из снарядов упал рядом с домом в деревне Городище.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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