Губернатор Курской области сообщил об обстреле пограничного пункта пропуска Крупец

Фото: depositphotos//Bumble-Dee

Пограничный пункт пропуска Крупец в Курской области подвергся артобстрелу с территории Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона сообщил о повреждении линии электропередачи в деревне Городище, в связи с чем в населенном пункте отсутствует свет.

В настоящее время обстрел продолжается.

Накануне стало известно, что ВСУ обстреляли село Ломаковка и Новые Юрковичи в Брянской области. Жертв и пострадавших в результате обстрела не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

