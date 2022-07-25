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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что на днях ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели крах.

"Херсонская область – это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. <...> все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим [президента Украины Владимира] Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", – сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсона, чтобы выпросить у Запада как можно больше денег. Стремоусов добавил, что у украинских националистов нет профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать ВС РФ.

21 июля Стремоусов сообщал, что украинские военные вновь предприняли попытки ударить ракетами HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области, однако их ракеты были сбиты системой "Панцирь".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

