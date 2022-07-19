ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Военные Украины ударили ракетами по Херсону, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Уточняется, что пять из них удалось сбить, одна же упала в районе Антоновского моста. Эту информацию подтвердил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, жертв и пострадавших удалось избежать.

Замглавы администрации добавил, что украинские военные вели обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк и Ясиноватую. Примерно за час они выпустили около 30 снарядов и мин.

Между тем на территориях, освобожденных российскими военными, началась работа по выявлению диверсантов. Военнослужащие стали проверять дома и искать схроны с оружием и боеприпасами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

