Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска в очередной раз обстреляли Донецк и Ясиноватую. Об этом сообщили в ДНР. Примерно за час ВСУ выпустили около 30 снарядов и мин.

На территориях, освобожденных российскими военными, началась работа по выявлению диверсантов. Военнослужащие стали проверять дома, ищут там схроны с оружием и боеприпасами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.