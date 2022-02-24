Благотворительные фонды Москвы присоединились к сбору помощи для беженцев из Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Десятки российских благотворительных организаций и сотни граждан уже собрали более 3 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Об этом заявила президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

Она напомнила, что уже на протяжении 8 лет организация оказывает помощь детям, которые пострадали на Донбассе. И эти дети, как подчеркнула президент фонда, нуждаются в высокотехнологичном лечении.

По словам Демичевой, на сегодняшний день "Дом милосердия" в связи с ситуацией на Донбассе стал пунктом приема помощи для беженцев, которую оказывают россияне, а также жители столицы и представители благотворительных организаций.

"К нам везут продукты питания, средства перевязки, средства гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь и средства первой необходимости. Мы все это аккумулируем и распределяем между нуждающимися. Вчера ушла машина с двух тоннами груза в направлении Ростова-на-Дону. Десятки благотворительных организаций и сотни людей уже собрали свыше трех тонн гуманитарной помощи беженцам с Донбасса", – отметила Демичева.

Она уточнила, что есть и легкие, но необходимые вещи, например из дружественных благотворительных организаций передали коробку с необходимым для мам, включая соски, бутылки, прокладки для кормящих матерей.

Ранее сообщалось, что москвичи передали более 23 000 разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов беженцам из ДНР и ЛНР. Отмечается, что чаще всего граждане приносят продукты питания, средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары.

Принести продукты питания или другие товары можно с 10:00 до 19:00 в штаб "Мосволонтер", расположенный по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Гуманитарная помощь также принимается в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. Их адреса можно узнать по ссылке.

