"Газпром" объявил форс-мажор по поставкам газа в одну из европейских стран – СМИ

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"Газпром" объявил форс-мажор по поставкам газа "одному из крупных потребителей", сообщает Reuters со ссылкой на письмо газовой компании.
В нем отмечается, что речь идет о Германии, а форс-мажор касается поставок голубого топлива через газопровод "Северный поток".
Уточняется, что компания не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые от нее не зависят.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Канада 17 июля отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германию, в России она должна быть к 24 июля.
Отмечалось, что машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось изначально, что должно ускорить прибытие. В Россию турбину доставят на пароме и по суше через Хельсинки.
До этого решить вопрос с доставкой турбины призвал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.
Позднее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens.
В Киеве осудили данное решение канадских властей. Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что исключение из санкций против России будет иметь негативные последствия. По его мнению, Канада просто поддалась давлению.
Канада отправила в Германию турбину Siemens для "Северного потока" – СМИ
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