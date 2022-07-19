Брянское село Новые Юрковичи обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

СМИ опубликовали фотографию снаряда. Никто не пострадал, в результате атаки повреждена дорога. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.