Очевидец рассказал подробности инцидента у парка "Сказка" в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Перед выстрелом участники конфликта у парка аттракционов "Сказка" избили пострадавшего, а затем спокойно уехали с места преступления на машине бизнес-класса. Об этом "Ленте.ру" рассказал один из очевидцев произошедшего.

"Когда я выходил из парка, увидел, что какие-то люди быстро шли к парковке. В это время мужчина, который впоследствии стал жертвой,<...> шел целенаправленно к ним. Дальше началась драка и какая-то беготня вокруг машин. <...> А потом произошел первый выстрел, – сказал собеседник издания.

Он предположил, что пострадавший может быть охранником парка. После выстрела мужчина упал на землю, а другой участник конфликта продолжил его избивать. Третий в это время побежал к машине, в которой дальше ждал товарища, тот между тем, закончив, спокойно прошел мимо смотревших на все это людей и сел в автомобиль.

Полиция и скорая, по словам очевидца, приехали не более чем за 10 минут. До этого потерпевший лежал на дороге, однако было видно, что он дышит.

Ранее в субботу на Крылатской улице между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и выстрелил в другого. Потерпевшего госпитализировали. Позже по горячим следам удалось найти и задержать еще двух участников конфликта.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Согласно предварительной версии, стрелявший мужчина находился в нетрезвом состоянии.

