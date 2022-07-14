Четыре человека пострадали в результате стрельбы в подъезде жилого дома в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в подъезде жилого дома на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главного управления МВД РФ.

Происшествие случилось в доме на улице Большой Косинской около 22:40 в среду, 13 июля. По данным правоохранителей, мужчина из травматического оружия сделал несколько выстрелов в людей. После произошедшего он скрылся.

"В результате инцидента четыре человека получили телесные повреждения и были госпитализированы", – рассказали в министерстве.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Ведется розыск стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы микрофинансовой организации. Им оказался 46-летний уроженец Ульяновской области. Сотрудница микрофинансовой организации была застрелена в офисе компании в центре Москвы. Сообщалось, что предполагаемый убийца попал на запись камер видеонаблюдения.

