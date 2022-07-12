СК устанавливает других жертв обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой

16:25
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Следователи устанавливают всех потерпевших от действий мужчины, которого обвиняют в сексуальном насилии над 12-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.
По данным правоохранителей, с мая по июнь 2021 года мужчина переписывался с 12-летней девочкой. Позже он вошел в доверие к пострадавшей и, оказывая давление, получил от школьницы фото и видео интимного характера. Спустя время мужчина под угрозой распространения материалов вынудил девочку встретиться с ним в Химках. Тогда он неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера с ребенком.
"В ходе проведения следственных действий получены сведения о других переписках обвиняемого. <...> В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что преподавателя танцев из Ижевска обвиняют в 19 эпизодах сексуального насилия в отношении восьми учениц младше 14 лет. В период с лета 2015 года по январь 2021 года он подвергал сексуальному насилию восемь девочек в возрасте от 9 до 13 лет, посещавших его занятия. Уточняется, что экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство в форме педофилии. Свою вину он признал.
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