Суд арестовал обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой с сайта знакомств

Суд арестовал 30-летнего обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в Крылатском районе. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошел вечером 7 мая. Обвиняемый, находясь в автомобиле возле Островной улицы, изнасиловал 31-летнюю девушку, с которой познакомился на сайте знакомств.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Мужчину арестовали.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается", – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Калужской области 58-летний мужчина представился в мессенджере женским именем и познакомился с 16-летней девушкой. Через некоторое время обвиняемый обманом заставил девушку встретиться с ним, после чего вывез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области и изнасиловал.

