Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

16:12

Суд арестовал обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой с сайта знакомств

происшествиякриминал

Суд арестовал 30-летнего обвиняемого в сексуальном насилии над девушкой в Крылатском районе. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошел вечером 7 мая. Обвиняемый, находясь в автомобиле возле Островной улицы, изнасиловал 31-летнюю девушку, с которой познакомился на сайте знакомств.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Мужчину арестовали.

"Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается", – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Калужской области 58-летний мужчина представился в мессенджере женским именем и познакомился с 16-летней девушкой. Через некоторое время обвиняемый обманом заставил девушку встретиться с ним, после чего вывез в лесной массив в Малоярославецкий район Калужской области и изнасиловал.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать