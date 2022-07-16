Стрельба произошла около парка аттракционов "Сказка" в Москве

Фото: телеграм-канал 112

Около парка аттракционов "Сказка" на улице Крылатской в столице произошла стрельба. Полицейским удалось по горячим следам задержать участников конфликта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Предварительно установлено, что между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся", – говорится в сообщении.

Видео: Москва 24

Уточняется, что пострадавшего мужчину госпитализировали.

В ходе задержания подозреваемого полицейские изъяли предмет, из которого предположительно произведены выстрелы, и направили его на экспертизу.

Ранее сообщалось, что охранник заведения выстрелил в женщину из пистолета, пострадавшую госпитализировали. Инцидент произошел в Лучниковом переулке. 29-летнего подозреваемого задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

