Уголовное дело возбудили после стрельбы у парка "Сказка" в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы возле парка аттракционов "Сказка" в Крылатском. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", – говорится в сообщении.

Расследование находится на контроле ведомства. Отмечается, что, согласно предварительной версии, стрелявший мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел ранее в субботу. На Крылатской улице между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и выстрелил в другого, после чего скрылся.

Потерпевшего госпитализировали. Позже по горячим следам удалось найти и задержать еще двух участников конфликта. Полицейскими был изъят предмет, из которого предположительно были произведены выстрелы, и направили на экспертизу.

