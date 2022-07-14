В Вирджинии без вести пропали 40 человек после сильного наводнения

В Вирджинии после сильного наводнения без вести пропали 40 человек. Потоп спровоцировали длительные дожди. Губернатор штата Гленн Янгкин объявил чрезвычайное положение. Из-за шторма под воду ушли десятки домов, пропало электричество и телефонная связь. Власти надеются, что пропавшие без вести живы.

В Турции при пожаре у морского курорта Датча пострадали 19 человек. Огонь уничтожил 500–600 гектаров леса. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. По его словам, тушить огонь мешает сильный ветер. Накануне вечером его скорость достигала 60 километров в час. Пожар тушили всю ночь, в том числе с вертолетов. Утром к ним присоединились еще и самолеты. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции.

У чаек в Таврическом саду сломалась пищевая цепочка. Они нападают на голубей в Санкт-Петербурге. Очевидцы кормили птиц и никак не ожидали стать свидетелями кровавых конфликтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.