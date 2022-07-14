СК предъявил обвинение задержанному за убийство сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

11:28
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Подозреваемому в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ.
46-летнего мужчину обвиняют по части 1 статьи 105, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия").
По данным следствия, вечером 10 июля обвиняемый зашел в помещение микрофинансовой компании на улице Кожевнической, где выстрелил в 51-летнюю сотрудницу офиса. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело обнаружили утром 11 июля.
На допросе обвиняемый полностью признал вину. Он также рассказал, что хотел завладеть деньгами фирмы. У мужчины изъяли рюкзак, одежду, в которой он был, и оружие. Следователи выяснили, что ранее обвиняемый занял в этой организации средства в размере 30 000 рублей, однако не вернул их в полном объеме.
"В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Хамовническим районным судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Обвиняемого задержали накануне в Балашихе. Известно, что 46-летний мужчина является уроженцем Ульяновской области. Мужчина в медицинской маске ворвался в офис и одним выстрелом убил женщину, которая находилась на рабочем месте. Затем он якобы начал обыскивать шкафы. По предварительным данным, денег он не взял.
"Московский патруль": сотрудницу офиса микрозаймов застрелили в Москве
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