Стали известны подробности убийства сотрудницы офиса микрозаймов в Москве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Тело сотрудницы офиса микрозаймов в Москве обнаружили с огнестрельными ранениями на улице Кожевнической. Тревогу забила дочь женщины, когда та не вернулась домой, сообщает Life.ru.

Погибшая работала в организации два года. Накануне утром она отправилась на работу, однако после смены не вернулась домой. Дочь убитой позвонила территориальному менеджеру компании, который отправился на поиски сотрудницы.

Подойдя к офису, мужчина заметил капли крови на стеклянных окнах, а внутри – тело женщины со следами крови на лице. Менеджер вызвал правоохранителей.

Подозреваемого полицейские заметили после просмотра камер видеонаблюдения. Предполагаемый преступник был одет в белую футболку и синие джинсовые шорты. На его голове была серая бейсболка, а на ногах – черные ботинки. На лице подозреваемый носил маску, а в руках держал рюкзак.

По факту обнаружения тела 51-летней женщины возбудили уголовное дело. На месте происшествия работу правоохранителей координировали заместитель прокурора ЦАО Александр Кутузов, Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова и ее заместитель Олег Жилин.

