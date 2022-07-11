Житель Истры смертельно ранил мужчину во время тренировки по казачьей спортивной рубке

Фото: СК РФ

Мужчина погиб от ранения в поселке Северном в городском округе Истра во время тренировки по казачьей спортивной рубке, сообщается на странице СУ СК по Московской области в соцсети "ВКонтакте".

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 июля. 64-летний мужчина при рубке полимерной бутылки на деревянной стойке не заметил приближающегося сзади человека и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди, после чего тот скончался на месте происшествия.

Следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В качестве меры пресечения обвиняемому избрана подписка о невыезде и надлежащее поведение.

Также устанавливаются обстоятельства случившегося, производится сбор и закрепление доказательственной базы. Следователь осмотрел место происшествия, было изъято орудие убийства, а также произведен допрос свидетелей и назначен ряд экспертиз.

Уточняется, что обвиняемый вину признал. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на улице Кожевнической в центре столицы было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что на месте происшествия работу правоохранителей координируют заместитель прокурора ЦАО Александр Кутузов, Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова и ее заместитель Олег Жилин.