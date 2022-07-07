Барецкий не поверил в виновность своего друга, подозреваемого в убийстве девушки

15:22
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Блогер Стас Барецкий не поверил в виновность своего друга Вячеслава Полякова, которого разыскивает подмосковная полиция по подозрению в убийстве 18-летней девушки. Об этом сообщает "Газета.ру".
Барецкий назвал подозреваемого отличным человеком. Он также выразил готовность помочь ему с адвокатом.
"Конкретно про убийство я вам не могу сказать, потому что я там рядом не находился. Если я буду что-то говорить, то буду просто придумывать. В данный момент я с ним нахожусь на связи. Не постоянно общаюсь, но звоню", – сказал Барецкий.
Тело 18-летней Софьи Красильниковой обнаружила мать девушки в квартире в многоэтажке в Балашихе вечером 5 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На теле обнаружили 10 колото-резаных ран в области груди и живота, а также пять ранений рук и ног. При этом тело девушки пролежало в квартире около трех дней. В результате проверки стало известно, что к преступлению причастен 42-летний мужчина.
"При просмотре записей с камер наблюдения правоохранители зафиксировали, как убитая заходит в подъезд вместе с мужчиной, а через несколько минут тот выходит на улицу уже один и скрывается в неизвестном направлении", – рассказал источник в правоохранительных органах.
Известно, что подозреваемый ранее был судим за вымогательство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. На месте преступления обнаружили складной нож со следами крови, окровавленные мужские брюки и рубашки с бурыми пятнами. В квартире также нашли отпечатки пальцев и пять мобильных телефонов.
По факту убийства девушки следователи возбудили уголовное дело.
Ранее полицейские задержали двух бездомных мужчин по подозрению в избиении до смерти мужчины в хостеле в Даниловском районе столицы. Уточняется, что тело мужчины 1977 года обнаружили 29 апреля. Источник отметил, что по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих мужчин 1990 и 1995 годов рождения, оба без определенного места жительства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: