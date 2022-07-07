Барецкий не поверил в виновность своего друга, подозреваемого в убийстве девушки

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Блогер Стас Барецкий не поверил в виновность своего друга Вячеслава Полякова, которого разыскивает подмосковная полиция по подозрению в убийстве 18-летней девушки. Об этом сообщает "Газета.ру".

Барецкий назвал подозреваемого отличным человеком. Он также выразил готовность помочь ему с адвокатом.

"Конкретно про убийство я вам не могу сказать, потому что я там рядом не находился. Если я буду что-то говорить, то буду просто придумывать. В данный момент я с ним нахожусь на связи. Не постоянно общаюсь, но звоню", – сказал Барецкий.

Тело 18-летней Софьи Красильниковой обнаружила мать девушки в квартире в многоэтажке в Балашихе вечером 5 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На теле обнаружили 10 колото-резаных ран в области груди и живота, а также пять ранений рук и ног. При этом тело девушки пролежало в квартире около трех дней. В результате проверки стало известно, что к преступлению причастен 42-летний мужчина.

"При просмотре записей с камер наблюдения правоохранители зафиксировали, как убитая заходит в подъезд вместе с мужчиной, а через несколько минут тот выходит на улицу уже один и скрывается в неизвестном направлении", – рассказал источник в правоохранительных органах.

Известно, что подозреваемый ранее был судим за вымогательство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. На месте преступления обнаружили складной нож со следами крови, окровавленные мужские брюки и рубашки с бурыми пятнами. В квартире также нашли отпечатки пальцев и пять мобильных телефонов.

По факту убийства девушки следователи возбудили уголовное дело.

Ранее полицейские задержали двух бездомных мужчин по подозрению в избиении до смерти мужчины в хостеле в Даниловском районе столицы. Уточняется, что тело мужчины 1977 года обнаружили 29 апреля. Источник отметил, что по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих мужчин 1990 и 1995 годов рождения, оба без определенного места жительства.

