Двоих бездомных задержали по подозрению в убийстве мужчины в хостеле на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали двух бездомных мужчин по подозрению в избиении до смерти мужчины в хостеле в Даниловском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело мужчины 1977 года обнаружили 29 апреля.

"Труп был направлен в бюро судебно-медицинской экспертизы, откуда 27 июня сообщили, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, отека мозга и кровоизлияний, полученных от не менее чем двух ударов", – сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих мужчин 1990 и 1995 годов рождения, оба без определенного места жительства.

"Позднее выяснилось, что травмы жертве они нанесли во время конфликта", – добавил собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков из-за пирсинга в носу в электричке в Московской области.

Видеозапись, на которой запечатлен данный инцидент, распространили СМИ. На кадрах можно увидеть, как пьяный мужчина избивает молодых людей и требует их снять серьги и кольца, находящиеся в носу. При этом один из подростков окровавлен, а второй вынимает украшение из носа.

