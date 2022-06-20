В Подмосковье возбудили дело из-за избиения подростков за пирсинг в носу

20 июня, 19:33
Фото: телеграм-канал Mash
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения двух подростков из-за пирсинга в носу в электричке в Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.
Видеозапись, на которой запечатлен данный инцидент, ранее распространили СМИ. На кадрах можно увидеть, как пьяный мужчина избивает молодых людей и требует их снять серьги и кольца, находящиеся в носу. При этом один из подростков окровавлен, а второй вынимает украшение из носа.
"По данной информации СМИ, следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время злоумышленник задержан. В ближайшее время его допросит следователь. Кроме того, проверку по факту инцидента организовала московская транспортная прокуратура.
"В случае выявления нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – указано на сайте ведомства.
Также проверку по факту избиения подростков организовало транспортное управление МВД по Центральному федеральному округу, передает ТАСС.
Ранее приезжий избил сотрудника полиции во время задержания на станции столичного метро "Молодежная". Инцидент произошел 18 апреля. При задержании один мужчина оказал сопротивление полицейскому и нанес ему несколько ударов по лицу. Отмечалось, что причиной конфликта стала попытка приезжих пройти в метро вдвоем по одному билету.
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