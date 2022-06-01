Трое мужчин избили 37-летнего именинника из-за воздушных шаров в Москве

18:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правоохранители задержали в Москве троих мужчин, которые избили 37-летнего именинника из-за воздушных шаров. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".
После празднования дня рождения в одном из ресторанов мужчина поехал к приятелю на Коровинское шоссе. Подаренные ему воздушные шары не поместились в лифт, поэтому он оставил их на первом этаже. Когда именинник спустился вниз, шаров он не обнаружил.
"На улице он увидел девушек, которые держали их в руках. Мужчина объяснил, что это подарок, и попросил их вернуть, что девушки и сделали. В тот момент, когда именинник уже садился в такси, к машине подошли трое неизвестных мужчин", – говорится в сообщении.
Злоумышленники вытащили 37-летнего именинника из такси и начали избивать, после чего скрылись.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которыми оказались приезжие из ближнего зарубежья. В отношении них составили протоколы о мелком хулиганстве. При этом двоих привлекли к ответственности за нарушение правил въезда или пребывания в России.
Пострадавший сейчас лечится в стационаре.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на севере Москвы. По информации СК, ночью 1 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тело мужчины 1967 года рождения, завернутое в ковер, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. 20-летний подозреваемый в ближайшее время будет доставлен на допрос.
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека
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