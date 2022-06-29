Неизвестные избили совладельца сети ресторанов "Тапчан" и похитили 700 тыс евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные избили совладельца сети ресторанов "Тапчан" Тамерлана Урусова и похитили у него 700 тысяч евро, сообщает ТАСС. Полиция проводит проверку по данному факту.

26-летний мужчина рассказал, что на него напали в помещении ресторана на Звенигородском шоссе. Позже он обнаружил, что из офиса пропали принадлежащие ему деньги в европейской валюте на сумму около 40 миллионов рублей.

По предварительным данным, ранее у Урусова произошел конфликт с арендодателями.

Ранее столичные полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве у мужчины 6 миллионов рублей в счет несуществующего долга. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Злоумышленники пришли к потерпевшему домой с требованием заплатить крупную сумму, чтобы якобы погасить долг.

Мужчина отказался, после чего его избили, а затем посадили в машину и ездили с ним по городу до тех пор, пока он не нашел деньги. В конце концов знакомый потерпевшего согласился перевести 10 тысяч долларов. Получив деньги, рэкетиры отпустили мужчину и скрылись. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Трое подозреваемых арестованы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных соучастников преступления.