В столице задержали рэкетиров, вымогавших у москвича 6 млн рублей

12:12
Фото: ГУ МВД России по городу Москве
Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве у мужчины 6 миллионов рублей в счет несуществующего долга. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она уточнила, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Злоумышленники пришли к потерпевшему домой с требованием заплатить крупную сумму, чтобы якобы погасить долг. Мужчина отказался, после чего его избили, а затем посадили в машину и ездили с ним по городу до тех пор, пока он не нашел деньги. В конце концов знакомый потерпевшего согласился перевести 10 тысяч долларов. Получив деньги, рэкетиры отпустили мужчину и скрылись.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий по различным адресам в столице и Московской области полицейские задержали подозреваемых. Двое из них приехали в Москву из Северо-Кавказского федерального округа, один – уроженец государства ближнего зарубежья", – цитирует Ирину Волк портал "МВД Медиа".
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Трое подозреваемых арестованы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных соучастников преступления.
Ранее уголовное дело возбудили против бойца ММА Асхаба Магомедова и еще одного мужчины по подозрению в вымогательстве 600 тысяч рублей у подростка. Позже спортсмена отправили под домашний арест.
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