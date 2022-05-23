В столице задержали рэкетиров, вымогавших у москвича 6 млн рублей

Фото: ГУ МВД России по городу Москве

Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в вымогательстве у мужчины 6 миллионов рублей в счет несуществующего долга. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Злоумышленники пришли к потерпевшему домой с требованием заплатить крупную сумму, чтобы якобы погасить долг. Мужчина отказался, после чего его избили, а затем посадили в машину и ездили с ним по городу до тех пор, пока он не нашел деньги. В конце концов знакомый потерпевшего согласился перевести 10 тысяч долларов. Получив деньги, рэкетиры отпустили мужчину и скрылись.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий по различным адресам в столице и Московской области полицейские задержали подозреваемых. Двое из них приехали в Москву из Северо-Кавказского федерального округа, один – уроженец государства ближнего зарубежья", – цитирует Ирину Волк портал "МВД Медиа".

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ. Трое подозреваемых арестованы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных соучастников преступления.

Ранее уголовное дело возбудили против бойца ММА Асхаба Магомедова и еще одного мужчины по подозрению в вымогательстве 600 тысяч рублей у подростка. Позже спортсмена отправили под домашний арест.

