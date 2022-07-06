Осужденный за убийство девочки в Костроме обжаловал приговор

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Осужденный за изнасилование и убийство пятилетней девочки в Костроме Денис Герасимов обжаловал приговор, сообщил РЕН ТВ адвокат потерпевших Андрей Алешкин.

"Герасимов обжаловал приговор. Только что получил его апелляционную жалобу", – сообщил Алешкин.

1 июля Костромской областной суд приговорил обвиняемых в убийстве девочки к пожизненному заключению.

Тело ребенка нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день девочка вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин. Они скрылись в неизвестном направлении. Позднее злоумышленники были задержаны, они признались в изнасиловании и убийстве девочки.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.