Суд приговорил обвиняемых в убийстве девочки в Костроме к пожизненному заключению

14:26
Фото: телеграм-канал "112"
Обвиняемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме приговорены к заключению на пожизненный срок, сообщает ТАСС.
"Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы обоим подсудимым", – отметил представитель Костромского областного суда.
Отбывать наказание преступники будут в колонии особого режима.
Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день ребенок вышел погулять на улицу, где спустя непродолжительное время его похитили двое мужчин. Они скрылись в неизвестном направлении. Позднее злоумышленники были задержаны, они признались в изнасиловании и убийстве девочки.
В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.
В конце мая уголовное дело в отношении мужчин передали в суд. Заместитель прокурора Костромской области утвердил в отношении фигурантов обвинительное заключение в похищении, изнасиловании и убийстве ребенка. Они полностью признали свою вину.
Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции № 2. По версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.
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