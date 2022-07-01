Суд приговорил обвиняемых в убийстве девочки в Костроме к пожизненному заключению

Фото: телеграм-канал "112"

Обвиняемые в убийстве пятилетней девочки в Костроме приговорены к заключению на пожизненный срок, сообщает ТАСС.

"Суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы обоим подсудимым", – отметил представитель Костромского областного суда.

Отбывать наказание преступники будут в колонии особого режима.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день ребенок вышел погулять на улицу, где спустя непродолжительное время его похитили двое мужчин. Они скрылись в неизвестном направлении. Позднее злоумышленники были задержаны, они признались в изнасиловании и убийстве девочки.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.

В конце мая уголовное дело в отношении мужчин передали в суд. Заместитель прокурора Костромской области утвердил в отношении фигурантов обвинительное заключение в похищении, изнасиловании и убийстве ребенка. Они полностью признали свою вину.

Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции № 2. По версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом.