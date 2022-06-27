С обвиняемых в убийстве девочки в Костроме просят взыскать 4 миллиона рублей

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Мать убитой в Костроме пятилетней девочки Вера Николаева подала иски на взыскание моральной компенсации в размере 4 миллионов рублей с обвиняемых в убийстве, заявил ее адвокат Андрей Алешкин.

"К обвиняемым заявлены иски о возмещении морального вреда по 2 млн рублей к каждому", – сообщил он ТАСС.

Данные иски были поддержаны прокурором, также с ними согласились обвиняемые.

Тело пятилетней девочки нашли 4 января в комнате одного из общежитий Костромы. По данным следствия, в тот день девочка вышла погулять на улицу, где спустя непродолжительное время ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее они были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

В прокуратуре региона сообщили, что ранее мужчины уже были судимы. Один из них отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй до этого был судим за кражу.

В конце мая уголовное дело в отношении мужчин передали в суд. Заместитель прокурора Костромской области утвердил в отношении фигурантов обвинительное заключение в похищении, изнасиловании и убийстве ребенка. Они полностью признали свою вину.