В Москве заметили цветочных вандалов

Цветочных вандалов заметили в столице. Так местные жители назвали москвичей, которые опустошили клумбы с тюльпанами. Кто-то ушел с букетами, другие – запаслись луковицами для дачи.

Цветочное расхищение можно было наблюдать на Чистых прудах и Волгоградском проспекте, а также в других районах. Фото и видео выложили в Сеть возмущенные граждане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.