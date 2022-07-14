Последствия паводка ликвидировали на Кубани – МЧС

На Кубани в Славянском районе ликвидировали последствия паводка. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, от воды освободили все территории в четырех населенных пунктах. Это Славянск-на-Кубани, хутор Галицын, поселок Совхозный и станица Петровская. После ливней в Славянском районе затопило почти 500 участков и более 300 домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.