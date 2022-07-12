"Московский патруль": суд избрал наказание обвиняемому в покушении на убийство в автобусе

В Москве суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в покушении на убийство. 31 декабря 2021 года он нанес несколько ножевых ранений пассажиру автобуса.

Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из участников конфликта достал нож. Этим оружием он несколько раз ударил оппонента в живот и на ближайшей остановке сбежал. Другие пассажиры автобуса вызвали скорую.

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