Топ-менеджер "Аэрофлота" Александров получил 7 лет по делу о хищении более 250 млн рублей

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Топ-менеджер "Аэрофлота" Владимир Александров приговорен к семи годам заключения по делу о хищении более 250 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Гагаринский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Экс-начальницу отдела взаимодействия с органами государственной власти авиакомпании Татьяну Давыдову приговорили к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Адвокатам Александру Сливко и Дине Кибец досталось 6,5 и 6 лет лишения свободы соответственно.

Также всем фигурантам назначили наказание в виде штрафов: Александрову – 900 тысяч рублей, Давыдовой – 700 000, Сливко – 650 000 и Кибец – 600 000.

Иск потерпевшей стороны на сумму более 128 миллионов рублей суд передал на рассмотрение в гражданское судопроизводство.

Александров в 2016 году организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи. Кроме того, юристы должны были представлять интересы компании в гражданских, арбитражных и уголовных делах. При этом необходимость в таких услугах отсутствовала в связи с наличием в авиакомпании собственного юридического департамента.