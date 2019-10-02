Замгендиректора "Аэрофлота" арестован по обвинению в мошенничестве

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО "Аэрофлот" Владимира Александрова в рамках дела о мошенничестве. Его арестовали до 30 ноября.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать В. Александрову меру пресечения в виде ареста на срок до 30 ноября", – объявила судья Наталия Дударь, передает Агентство "Москва".

Топ-менеджер вину отрицает. Его адвокаты и прокуратура просили не отправлять Александрова под стражу.

Защита обжалует заключение Александрова под стражу, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Гривцов.

"Да, мы обжалуем решение суда. Я не увидел никаких доказательств вины моего подзащитного. Я не увидел, что он имеет хоть малейшее отношение к этому делу", – сказал Гривцов, отметив, что его подзащитный готов помогать следствию.

Вместе с Александровым по делу проходят адвокат коллегии "Консорс" Дина Кибец, председатель той же коллегии Александр Сливко, экс-глава юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова.

Им предъявлены обвинения по четвертой части статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

Обвиняемым вменяется мошенничество не менее чем на 250 миллионов рублей. По версии следствия, Александров в 2016-2017 годах заключил четыре договора на оказание юридических услуг с другими фигурантами дела. Затем он по заключенным договорам перечислил указанную сумму денег. При этом юридические услуги оказывали юристы из соответствующего департамента "Аэрофлота".

По данным сайта "Аэрофлота", Александров в 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА), а в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). После этого занимал должности в органах прокуратуры и СК. В "Аэрофлоте" работает с 2013 года. На должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам назначен в июле 2016 года. Также он имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и благодарность министра транспорта России.

