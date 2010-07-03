Замгендиректора "Аэрофлота" обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей

18:40
18:40
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Заместитель генерального директора "Аэрофлота" Владимир Александров обвиняется в мошенничестве на 250 миллионов рублей. Об этом на заседании Басманного суда Москвы сообщил следователь.
"Следствием было установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией "Консорс" на 250 миллионов рублей, которые были похищены", – сказал следователь.
Александров не признал вину. Следователь попросил отправить топ-менеджера под стражу. Прокуратура настаивает на домашнем аресте, передает Агентство "Москва".
Четверым фигурантам дела о хищениях в "Аэрофлоте" предъявлено обвинение. В суд поступили ходатайства о заключении под стражу Владимира Александрова, а также юриста коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Дины Кибец, председателя коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Александра Сливко и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяны Давыдовой. Всем предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, по версии следствия, в 2015-2016 годах Александров, действуя сообща с названными фигурантами, организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. При этом работы по контрактам выполняли юристы "Аэрофлота". Для исполнения договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов как минимум 250 миллионов рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих недостоверные сведения об объеме выполненных работ.
Александров был задержан 1 октября. Уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета.
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