Замгендиректора "Аэрофлота" вызвали на допрос в СК

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Заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова доставили в Следственный комитет. Его допрашивают. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве", – сообщили агентству.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. В компании "Аэрофлот" сообщения о задержании Александрова не комментируют.

На сайте авиакомпании сообщается, что Владимир Александров занимает должность заместителя гендиректора по правовым и имущественным вопросам. В "Аэрофлоте" он работает с 2013 года.

В сентябре в СМИ появились сообщения, что стюардессы и пилоты "Аэрофлота" массово берут больничные и не выходят на работу. В авиакомпании эту информацию опровергли, отметив, что все рейсы выполняются по расписанию и полностью укомплектованы экипажами.

