"Аэрофлот" опроверг информацию о забастовке бортпроводников

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что бортпроводники компании "Аэрофлот" проводят забастовку, не являются правдой, сообщили Москве 24 в пресс-службе перевозчика.

"В "Аэрофлоте" работает более 8,5 тысячи бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых", – говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе подчеркнули, что все рейсы "Аэрофлота" выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.

Ранее в СМИ появились сообщения, что стюардессы и пилоты авиакомпании массово берут больничные и не выходят на работу.

В четверг, 19 сентября, в Новосибирске самолет авиакомпании "Аэрофлот" почти на 10 часов задерживается с вылетом в Москву из-за технической неисправности.

Рейс Толмачево – Шереметьево должен был быть выполнен в 5:50 по местному времени, однако теперь он запланирован на 16:30. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства о соблюдении прав авиапассажиров.

Ночью три столичных аэропорта сообщили о многочисленных задержках и отменах рейсов. Речь идет о Домодедово, Внуково и Шереметьево. Всего изменены 45 вылетов. О причинах отмен и задержек рейсов не сообщается.