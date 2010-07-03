"Аэрофлот" опроверг информацию о забастовке бортпроводников

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Появившиеся в СМИ сообщения о том, что бортпроводники компании "Аэрофлот" проводят забастовку, не являются правдой, сообщили Москве 24 в пресс-службе перевозчика.
"В "Аэрофлоте" работает более 8,5 тысячи бортпроводников, а количество открытых больничных листов в компании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых", – говорится в сообщении авиакомпании.
В пресс-службе подчеркнули, что все рейсы "Аэрофлота" выполняются по расписанию и полностью укомплектованы кабинными экипажами.
Ранее в СМИ появились сообщения, что стюардессы и пилоты авиакомпании массово берут больничные и не выходят на работу.
В четверг, 19 сентября, в Новосибирске самолет авиакомпании "Аэрофлот" почти на 10 часов задерживается с вылетом в Москву из-за технической неисправности.
Рейс Толмачево – Шереметьево должен был быть выполнен в 5:50 по местному времени, однако теперь он запланирован на 16:30. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства о соблюдении прав авиапассажиров.
Ночью три столичных аэропорта сообщили о многочисленных задержках и отменах рейсов. Речь идет о Домодедово, Внуково и Шереметьево. Всего изменены 45 вылетов. О причинах отмен и задержек рейсов не сообщается.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: