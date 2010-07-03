В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки вылетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В трех столичных аэропортах изменения в расписании затронули свыше 50 рейсов. Об этом стало известно благодаря сервису "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что во Внуково задержали 17 самолетов и еще 3 отменили. В Домодедово 15 рейсов перенесли и 9 лайнеров не взлетят совсем.

В воздушной гавани Шереметьево известно о задержке 7 вылетов.

Отмечается, что причина изменений в расписании остается неизвестной.

Ранее в пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы. Она примет свой первый рейс во второй половине сентября.