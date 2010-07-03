Названа дата открытия третьей ВПП аэропорта Шереметьево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В пресс-службе аэропорта Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3), передает Агентство "Москва".

"19 сентября в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса", – говорится в сообщении.

В ходе открытия полоса примет свой первый рейс – там сядет самолет "Аэрофлота" маршрута Санкт-Петербург – Москва. Отмечается, что, согласно традиции, встретят лайнер на аэродроме водной аркой.

Ранее в Шереметьево перенесли открытие ВПП-3. По изначальным планам это должно было произойти 1 сентября.

Строительные работы там уже завершены, также получено заключение о соответствии объекта всем требованиям. Росавиация выдала разрешение на ввод полосы в эксплуатацию.