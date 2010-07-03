Аэропорт Шереметьево перенес открытие третьей ВПП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Аэропорт Шереметьево перенес открытие третьей взлетно-посадочной полосы на более поздний срок. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани.

"Официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в международном аэропорту Шереметьево перенесено на более поздний срок. О дате открытия ВПП-3 будет сообщено дополнительно", – приводит Агентство "Москва" сообщение.

Строительные работы на ВПП-3 уже завершены. Получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Росавиация выдала разрешение на ввод комплекса ВПП-3 в эксплуатацию. Сейчас подходят к концу работы по оформлению необходимой документации и проводятся тренировки персонала.

Ранее было запланировано, что Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября.

