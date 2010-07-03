Пассажирок авиарейса из Симферополя задержали в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Двух пассажирок рейса Симферополь – Москва задержали в аэропорту Шереметьево.

Женщины распивали спиртное на борту самолета, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Там добавили, что информация о драке на борту не соответствует действительности. Пассажирок доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности.

12 сентября в Шереметьево задержали пассажира рейса Алма-Ата – Москва за курение и дебош на борту самолета.