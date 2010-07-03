В Шереметьево задержали пассажира рейса Алма-Ата – Москва за дебош на борту

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В аэропорту Шереметьево задержали пассажира рейса Алма-Ата – Москва за курение и дебош на борту самолета, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Подробности произошедшего не уточнятся. Согласно данным онлайн-табло авиагавани, рейс КС 875 совершил посадку в 20:39.

Во вторник, 10 сентября рейс WZ5005 Москва – Анталья развернулся над Черным морем и приземлился на запасной аэродром в аэропорту Краснодара.

Причиной вынужденной посадки стала неустойчивость радиосигнала на борту.