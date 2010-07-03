Глава ФАС объяснил рост цен на авиабилеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев опроверг сговоры на рынке авиабилетов. По его словам, рост цен носит сезонный характер.

"Люди ездят в отпуска, больше самолетов летает, больше расходов на топливо... В ноябре, декабре так уже не будет", – цитирует ТАСС.

Артемьев отметил, что проблема существует скорее в области ценообразования. Она связана с монополизацией отдельными компаниями, прежде всего "Аэрофлотом". Речь идет о направлениях, где присутствует только он.

В начале сентября сообщалось, что по итогам года авиабилеты подорожают на 9–10%. По мнению экспертов, поднять цены авиакомпании заставят объективные факторы. Это подорожание авиакеросина и увеличение цен на аэропортовое обслуживание. При этом тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен может сдержать суммарный рост до 7–8% по итогам года, уверены специалисты.

Глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сказала, что за шесть месяцев цены на авиабилеты в России выросли на 7% по сравнению с прошлым годом. Как уточнили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в 2018 году топливо выросло в цене более чем на 30%, в этом – на 1,5–2%. На стоимость авиабилетов влияет и ослабление рубля.

Федеральная антимонопольная служба России планировала изучить деятельность АЭВТ на предмет сговора. Там же потом заявили, что двузначных темпов роста цен на авиабилеты в целом по стране не наблюдается.

Появились и данные Росстата. Согласно им, средняя цена на авиабилеты экономкласса с января по август 2019 года увеличилась на 24,1%. Подорожание билетов на самолет оказалось самым высоким с 2008 года.