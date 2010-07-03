Эксперты посоветовали не медлить с покупкой авиабилетов

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За шесть месяцев цены авиабилеты в России выросли на 7% по сравнению с показателями прошлого года. Такую статистику привела глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Петрова пояснила, что подорожание билетов на самолет к концу года будет зависеть от стоимости авиационного керосина.

Как уточнили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в 2018 году топливо выросло в цене более чем на 30%, в этом – на 1,5–2%. По мнению заместителя исполнительного руководителя АЭВТ Бориса Шокурова, к концу года этот фактор повысит стоимость перелетов на 9–10%, ведь авиакомпании несут серьезные убытки из-за дорогого топлива.

На стоимость авиабилетов влияет и ослабление рубля, так как, по правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), цены на международные перелеты устанавливаются в долларах и евро. "Подорожал керосин, увеличилась цена топливного сбора. Предпосылок для снижения стоимости авиакеросина и курса иностранной валюты нет", – пояснил руководитель продукта сервиса по планированию путешествий Сергей Кондаков.

Эксперт также отметил, что чартерных перевозчиков стало меньше, поэтому в пакетные туры также начали включать регулярные рейсы. Это в свою очередь повышает финальную стоимость турпутевки, отметил Кондаков.

По этой причине эксперты советуют не тянуть с покупкой билетов, если отпуск уже запланирован. Специалисты туриндустрии напомнили, что наиболее дешевые билеты можно купить примерно за пять–шесть месяцев до даты вылета. "Бывают редкие случаи, когда за несколько дней до вылета появляются дешевые билеты, но на это ориентироваться лучше не стоит", – рекомендовал Кондаков. По мнению экспертов, на стоимость авиабилетов сильно влияют такие факторы, как день вылета и сезонность: пиковыми считаются летний период, а также новогодние и майские праздники.

Ранее директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев предупредил, что по итогам года цены на авиабилеты в России подрастут еще на несколько процентов. Эксперт пояснил, что у авиакомпаний больше нет возможности сдерживать тарифы, так как они уже понесли убытки на несколько десятков миллиардов рублей из-за поставщиков-монополистов.