Эксперт объяснил рост цен на авиабилеты

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Цены на авиабилеты в России по итогам года подрастут еще на несколько процентов, сообщил ИА "НСН" исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Если цены февраля 2019 года отличались от цен февраля 2018 года менее чем на 5%, то в июле разница достигла 13%, к концу года произойдет коррекция и разница будет в районе 9–10%", – сказал он.

Пантелеев добавил, что у авиакомпаний больше нет возможности сдерживать тарифы. В противном случае многие авиаперевозчики будут вынуждены объявить себя банкротами.

"Авиакомпании в силу ряда причин длительное время были загнаны в угол, не могли повышать тарифы, при том, что поставщики услуг, многие из которых являются монополистами, совершенно спокойно задирали тарифы", – отметил эксперт.

По его словам, в прошлом году авиакомпании понесли убытков на несколько десятков миллиардов рублей.

"Необходимость отыграть тарифы очевидна для всех", – заключил эксперт.

Ранее Владимир Путин в разговоре с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым заявил, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.

Перед этим начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила, что подорожание билетов по итогам 2019 года будет зависеть от стоимости авиакеросина. Она подчеркнула, что в первом полугодии цена билетов на самолет в России увеличилась на 7%.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров ранее рассказал, что авиабилеты по итогам этого года подорожают примерно на 9–10%.

В первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

