Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов

Фото: depositphotos/nitinut380

По итогам года авиабилеты подорожают на 9–10%, сообщает газета "Известия".

По словам заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова, в первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Он подчеркнул, что вторые и третьи кварталы обычно прибыльны для авиакомпаний, а первые и четвертые – убыточны. "По нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", – подчеркнул эксперт.

С этим прогнозом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. По мнению экспертов, поднять цены авиакомпании заставят объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина и увеличение цен на аэропортовое обслуживание.

При этом тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7–8% по итогам года, уверены специалисты.

Ранее сообщалось, что в топ-3 самых популярных направлений у россиян прошедшим летом оказались Армения, Италия и Турция. Более 8% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.

Годом ранее в тройку лидеров входила Грузия. Однако нынешним летом поток российских туристов в эту страну снизился на 70 процентов. Только в июле грузинская сфера туризма потеряла около 60 миллионов долларов.

