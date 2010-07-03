Авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/nitinut380
По итогам года авиабилеты подорожают на 9–10%, сообщает газета "Известия".
По словам заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова, в первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Он подчеркнул, что вторые и третьи кварталы обычно прибыльны для авиакомпаний, а первые и четвертые – убыточны. "По нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", – подчеркнул эксперт.
С этим прогнозом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. По мнению экспертов, поднять цены авиакомпании заставят объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина и увеличение цен на аэропортовое обслуживание.
При этом тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7–8% по итогам года, уверены специалисты.
Ранее сообщалось, что в топ-3 самых популярных направлений у россиян прошедшим летом оказались Армения, Италия и Турция. Более 8% всех купленных авиабилетов приходится именно на Армению. В десятку популярных зарубежных направлений также вошли Испания, Грузия, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция и Киргизия.
Годом ранее в тройку лидеров входила Грузия. Однако нынешним летом поток российских туристов в эту страну снизился на 70 процентов. Только в июле грузинская сфера туризма потеряла около 60 миллионов долларов.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: