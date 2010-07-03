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Владимир Путин заявил, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию. Такое заявление он сделал в разговоре с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым, передает ТАСС.

"Больше инфляции – 7% рост!" – сказал Путин перед выступлением на заседании президиума Госсовета.

Подорожание билетов по итогам 2019 года будет зависеть от стоимости авиакеросина. Ранее об этом сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова. Она подчеркнула, что в первом полугодии цена билетов на самолет в России увеличилась на 7%.

До этого заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров сказал, что авиабилеты по итогам этого года подорожают примерно на 9–10%.

В первом квартале 2019 года авиакомпании потеряли около 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

